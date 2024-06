Hoe staat het nu met de fietsproef? "Ik voel mij niet onveilig op de rijbaan"

Met de komst van fatbikes, elektrische bakfietsen en vrachtfietsen komen er steeds meer fietsen bij op de smalle fietspaden. De gemeente is op 18 april gestart met een proef waarbij snelle fietsers de rijbaan op mogen. Doel is een veiliger fietspad doordat de snelheidsverschillen op het fietspad minder groot zijn.

"Wat we zien is dat er best redelijk wat mensen gebruik van maken", vertelt projectleider Caroline Dekker. "We zijn bezig met metingen, we doen straatinterviews en hebben een online enquête uitgezet."