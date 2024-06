EK Drag, de Ode aan Johhny Jordaan en het jubileum van Mokum Records

In deze aflevering strijden negen dragqueens voor de titel het EK Drag. Een show vol met glitter, badpakken en optredens. In Paradiso dragen verschillende zangers van het levenslied een ode op aan Johnny Jordaan. En tot slot zien we hoe alle gabbers zich verzamelen in de Melkweg om het dertigjarig jubileum van Mokum Records te vieren.

AT5

EK Drag Voor de titel van the Queen of the North Continental halen de kanshebbenden alles uit de kast, van extravagante jurken tot op maat gemaakte pakjes. De dragqueens laten zien wat ze in huis hebben en proberen de jury te overtuigen, die onder andere bestaat uit Nikkie de Jager en Carolina Dijkhuizen. Aan het einde van de avond krijgt de winnaar een kroon op het hoofd.

Ode aan Johnny Jordaan In Paradiso verzamelen zich verschillende zangers van het levenslied om een ode op te dragen aan Johnny Jordaan. Dit jaar is zijn honderdste geboortejaar en organisator Marcel Visser vindt dat Johnny het ook verdiend om de eer te krijgen. De show is een vervolg op de Ode aan de Zangeres Zonder Naam, wat een groot succes was afgelopen oktober.

Jubileum Mokum Records In de Melkweg komen alle gabbers samen om het dertigjarig jubileum te vieren van hardcore platenlabel Mokum Records. Tijdens de avond treden dj's op uit de verschillende generaties en maken er samen een groot feest van. De feestvierders hakken hun benen van het lijf.