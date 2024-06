Stad nl Amsterdammers gaan zelf de strijd aan tegen door statiegeld-zoekers veroorzaakte troep

Sinds april vorig jaar is het statiegeld voor blikjes en kleine flesjes ingevoerd. En dat bleek het startschot voor behoorlijk wat overlast van afval in de stad. In de zoektocht naar statiegeld worden prullenbakken opengetrokken en vuilniszakken opengescheurd met als gevolg heel veel afval op straat. De gemeente heeft al wat pogingen gedaan om de overlast te verminderen, maar het is dweilen met de kraan open. Amsterdammers die het zat zijn hebben er zelf iets op bedacht.

Eric Schuijt uit de Jordaan bedacht stickers met de tekst 'geen statiegeld flesjes of blikjes in deze zak' en plakt die op vuilniszakken die op straat liggen. "Je moet ook je buurt een beetje schoon houden hé", zegt hij hier zelf over. Hij heeft er 1500 geprint en hoopt dat andere mensen het ook gaan doen. Het lijkt te werken is te zien bij een paar zakken die op straat staan. "Ze zijn in ieder geval nog niet opengetrokken."

AT5

Ook bij het winkelcentrum Boven ‘t Y in Noord is actie ondernomen. De ondernemersvereniging heeft samen met twee ontwerpers speciale opvallende gele statiegeldbakken ontworpen en geplaatst. Zo hoeven mensen niet in de afvalbakken te graaien. Iemand die flesjes en blikjes verzameld is er blij mee. "Het is sneller en makkelijker." De gemeente is zelf ook al enige tijd bezig met het oplossen van dit afvalprobleem. Zo zijn er op 116 plekken in Amsterdam donneerrekken geplaatst. Maar uit onderzoek bleek dat het niet zorgde voor minder afval op straat. De gemeente heeft 10 miljoen euro extra uitgetrokken om dit probleem in 2025 op te lossen.