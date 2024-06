ME ontruimt UvA-gebouw Roeterseiland, politie spreekt van 'grove vernielingen'

De mobiele eenheid van de politie heeft aan het begin van de avond het hoofdgebouw van de UvA op Roeterseiland ontruimd. Eerder op de middag bezetten demonstranten daar twee klaslokalen. De dertien activisten die aan het begin van de avond nog in het gebouw waren, zijn inmiddels aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder zijn er 'grove vernielingen' aangericht.

ME op Roeterseiland Inter Visual Studio / Remy Roosien

De bezetting begon vanmiddag rond 14.00 uur. De demonstranten, die zich vanaf 12.00 uur bij de Nieuwe Achtergracht hadden verzameld, barricadeerden daarbij de klaslokalen. Volgens een woordvoerder van de UvA ging een deel van de actievoerders 's middags al weg. Dertien mensen wilden niet vertrekken. Iets na 18.00 uur werden zij door de politie aangehouden. Het gebouw is inmiddels leeg.

De UvA deed daarna aangifte van lokaalvredebreuk en vernielingen. In het gebouw werden volgens de politie ook agenten bekogeld.

Schade in UvA-gebouw UvA

De politie laat weten dat er grove vernielingen zijn aangericht aan klaslokalen. "Er zijn dingen kapotgemaakt en er is ook veel met graffiti gespoten." De forensische opsporing is op dit moment in de lokalen om de schade op te meten.

Ook buiten het UvA-gebouw waren tientallen demonstranten aanwezig. De politie liet rond 17.40 uur weten dat drie van hen inmiddels zijn aangehouden vanwege 'belediging'. "De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en treedt er daadkrachtig tegen op", schrijft een woordvoerder op X. Alle demonstranten zijn inmiddels vertrokken.