Oranje-fans balen van afgekeurde goal maar zijn tevreden met 0-0 tegen Frankrijk

Het Nederlands elftal heeft gisteravond gelijkgespeeld tegen Frankrijk. In Leipzig eindigde de wedstrijd zoals het begon: 0-0. AT5 keek samen met honderden voetbalsupporters de wedstrijd bij de Westerunie, op het terras van de club in het Westerpark stond een groot scherm. Oranje speelde niet al te best, maar wist wel te scoren. Het doelpunt van Xavi Simons werd afgekeurd door de VAR en dat vonden de meeste fans onterecht.