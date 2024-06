Miniserie De Rechtbankmeneer #4: Amices

Maarten van der Tas komt al 45 jaar lang elke dag op de Amsterdamse rechtbank. Geboren in een juristerij familie zat hij op zijn 16e voor het eerst op de publieke tribune. Hij heeft duizenden zaken bijgewoond, het werd zijn leven. In deze laatste aflevering regelt Maarten op eigen initiatief een afspraak met zijn idool: Peter Plasman. Maarten gaan even langs bij zijn amice om over oude zaken te praten, over een eventueel pensioen wil hij het absoluut niet hebben.