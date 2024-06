Enorme teleurstelling bij fans Turkije na verlies van Portugal: "Met verdriet naar bed"

Teleurstelling gisteravond in de kantine van voetbalclub SC Eendracht in Nieuw-West. Het elftal van Turkije verloor kansloos van Portugal.

In de kantine zijn veel vrienden en familie samengekomen om samen naar de wedstrijd te kijken. Tijdens de wedstrijd genieten de kijkers van een broodje shoarma of köfte.

In de eerste minuten is de spanning nog om te snijden, maar al voor de rust zakt de moed bij sommigen in de schoenen; het staat dan al 2-0 voor Portugal. In de tweede helft scoort Portugal nog een goal en met grote teleurstelling, maar met goede hoop voor de volgende wedstrijd, vertrekken de Turkse fans weer naar huis.