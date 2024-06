De Spot: Martijn beoefent het bijna uitgestorven vak van letterschilder

Een klein kistje met daarin potjes verf, een liniaal, kwasten, een boekje met lettertypes en nog wat spulletjes. Het is alles dat Martijn Krabman nodig heeft om zijn werk te doen. "Als iemand ineens halsoverkop belt met een klusje, terwijl ik in de stad ben, kan ik gewoon aan de slag." Zo langzamerhand is hij zijn stempel op het Amsterdamse straatbeeld aan het drukken, want overal in de stad ziet de letterschilder zijn werk.

Het is een bijna uitgestorven vak. Martijn, die zijn studio heeft in de Korte Papaverweg in Noord, rolde naar eigen zeggen het vak in. "De meeste letterschilder liggen nu tussen zes plankjes. Vroeger ging het ambacht van meester op leerling, maar tegenwoordig wordt het ook niet meer gegeven op de schildersopleidingen." Via stages en veel cursussen leerde hij letterschilderen. In de studio werkt Martijn aan klussen die op afstand kunnen, zoals naamborden voor foodstands op festivals. Maar het echte werk vindt plaats op straat. Herkenbaar op zijn fiets met een bak met daarop 'KrabmanSigns' erop geschilderd gaat hij door de stad. "Het is het leukste dat er is. Je bent buiten. Je ziet mensen, maar mensen zien jou ook en je werk. Met een beetje geluk krijg je zo weer andere klusjes."

Voorliefde voor oude dingen Dat het ambacht nog maar weinig wordt uitgevoerd zegt iets over deze tijd volgens Martijn. "Ik heb een voorliefde voor oude dingen, ik ga bijvoorbeeld ook liever naar een bruin café dan een hippe tent. Bij een modern strak gebouw past misschien beter een gesneden letter. Maar bij een oud pand uit de 17e eeuw, past een handgeschreven letter weer beter. Het is net als een liefdesbrief, als je die krijgt heb je toch ook liever dat die met de hand geschreven is?"

Martijn aan het werk in zijn studio -

Het werk wint wel aan populariteit de laatste jaren, dat merkt hij ook aan het aantal klussen die hij krijgt. "Vroeger moest ik echt schnabbelen voor klusjes en nu gaat het goed." Over wat zijn droomklus is moet Martijn wel even goed nadenken. Na een tijd weet hij het toch. Iets moois en groots op bijvoorbeeld Centraal Station. "Daar lopen zoveel mensen uit heel de wereld elke dag langs, die zien dan je werk. Dat zou mooi zijn. Of iets anders dat mensen veel zien, een oude trein of tram misschien." De Spot is een rubriek van het AT5-programma Damsko. Klik hier om alle afleveringen te bekijken.