Rikko Voorberg met zijn 'Rouwen en Vieren Kas' verkozen tot Amsterdammer van het Jaar

Rikko Voorberg is met zijn Rouwen & Vieren Kas uitgeroepen tot Amsterdammer van het Jaar 2023. Hij kreeg de prijs zojuist in theater DeLaMar uitgereikt uit handen van burgemeester Femke Halsema.

Rikko Voorberg Amsterdammer van het Jaar AT5 / Martine Bakker Volgende

Voorberg is de initiatiefnemer van de Kas Rouwen en Vieren. In een glazen tuinkas op een openbare plek in de stad kun je rouwen om een dierbare, maar kun je ook een kaarsje opsteken of iets opschrijven voor diegenen die je allemaal mist. Ook zijn vrijwilligers aanwezig met wie je je rouw kunt delen. Voornamelijk gedurende de feestdagen in december biedt de kas een mooie oplossing voor mensen die in hun rouwproces zitten. "In die periode van het jaar mis je je geliefden namelijk echt het ergst." We spraken Rikko Voorberg al eerder bij de kas op het Mercatorplein:

Het initiatief kon op veel lof rekenen. Naast Amsterdam staan in vijf andere steden zulke kassen. En volgend jaar komen er wellicht nog enkele steden bij die dit concept willen omarmen. Permanente plek "Dat veel behoefte is aan een plek om te rouwen in de stad, blijkt wel uit het aantal mensen dat de kas bezoekt. En ze komen ook van ver buiten Amsterdam", staat in het juryrapport.

"Rikko is momenteel bezig om de kas een permanente plek te geven in de buurt van het Mercatorplein, zodat er het hele jaar door een plek is om te rouwen." Voorberg treedt met deze titel in de voetsporen van een andere oprichter, Kwame Agyapong-Ntra. Hij is de initiatiefnemer van Stichting SPE in Zuidoost om kinderen bijles te geven en werd vorig jaar Amsterdammer van het Jaar.