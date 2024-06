A10 Zuid mogelijk alleen in zuidelijke richting ondertunneld door tekort aan geld

Door geldgebrek lijkt het inmiddels een optie dat de A10 Zuid in maar een richting ondergronds gaat. Over de andere richting wordt waarschijnlijk volgend jaar pas een besluit genomen.

Dat blijkt uit een brief van wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw en Stedelijke Ontwikkeling). "Omdat er op dit moment onvoldoende budget is, kan geen opdracht voor de realisatie van de noordelijke tunnel worden gegeven", schrijft Van Dantzig. "Een besluit over de uitvoering en financiering van de noordelijke tunnel moet op een later moment worden genomen." Dat zou uiterlijk in de tweede helft van 2025 moeten gebeuren.

In mei van dit jaar is wel opdracht gegeven voor onder meer de realisatie van de zuidelijke tunnel. Dat deel van de snelweg gaat richting Oost en Utrecht. Er is nog steeds sprake van een tekort van 600 tot 800 miljoen euro, maar de zuidelijke tunnel kan er ondanks dat tekort wel komen. Volgens Van Dantzig wordt met het bestaande budget 'zo het maximale gedaan'. "Het voordeel van dit besluit is dat er geen vertraging ontstaat, geen vertragingskosten ontstaan en geen onomkeerbare besluiten genomen hoeven te worden. "

Versoberd

De afgelopen maanden is onderzocht hoe het project versoberd kon worden. Het lijkt erop dat er daardoor 70 miljoen euro bespaard kan worden. Verder is er gevraagd om een 'robuustere bouwmethode te onderzoeken, waarbij sneller, eenvoudiger en goedkoper kan worden gebouwd'. Of dat geld kan besparen moet dus nog blijken.

Uit de brief blijkt ook dat er rekening wordt gehouden met extra financiële problemen. Van Dantzig schrijft dat de opdrachtgevers 'de komende periode gebruiken om voorstellen voor te bereiden hoe te handelen voor de situatie waarin zich nieuwe tekorten zouden voordoen'.

Opheldering

VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants gaat Van Dantzig aanstaande woensdag tijdens de gemeenteraadsvergadering om opheldering vragen. Hij vreest voor een 'halve uitvoering' van het plan. "De consequenties kunnen groot zijn."