Paintball-geweer leidt tot politieactie met getrokken wapens op A10 Noord

De inzittenden die de politie wilde controleren reden in twee auto's. Bij afslag Durgerdam kregen een of twee van die auto's een stopteken. De inzittenden, waarvan er een legerkleding droeg, moesten met de handen omhoog naar achteren lopen en bij een politieauto op hun knieën gaan zitten.

Daarna kwamen agenten erachter dat het niet om een echt vuurwapen ging, maar een geweer dat verfballetjes schiet. De inzittenden zijn daarom niet daadwerkelijk aangehouden, ze mochten al snel vertrekken.

"Het is wel een waarschuwing aan eenieder om even op te letten", zegt een politiewoordvoerder. "Je ziet wat er nu gebeurt, mensen worden onder dreiging van echte vuurwapens uit de auto gepraat. Dat is wel iets om over na te denken."