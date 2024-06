Huisje op tuinpark in Noord voor arme gezinnen: "Het is geweldig"

Het is al een heel oude Amsterdamse traditie: zorgen dat gezinnen die geen geld hebben om op vakantie te gaan, toch een plek hebben om er even uit te kunnen. Tuinpark Tuinwijck in Noord heeft nu ook eigen gastenhuisje voor die gezinnen.

De gezinnen mogen er een week lang blijven voor een bedrag dat voor hen haalbaar is. "Wij kunnen niet weg zomaar, normaal blijven we gewoon thuis", vertelt een moeder van een paar pubers. "Hoogstens een dagje erop uit. Dus het is fijn dat we dit mogen doen. Het is geweldig, je bent lekker in de tuin, in de natuur. Wat wil je nog meer? Het is vakantie in eigen land."

Volgens een bestuurslid van het park hebben volkstuinen een sociaal hart. "Voor ons is het belangrijk om ons open te stellen voor de buurt." Een van de vrijwilligers vertelt dat er maanden aan het huisje gewerkt is. "Nu staat het bijna allemaal, keuken, badkamer, slaapkamer, en dan is het klaar."

Het gastenhuisje werd vandaag officieel geopend en de gezinnen zijn er in de zomervakantie welkom.