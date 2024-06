Eneco trekt stekker uit warmte- en koudenet in Oost, gemeente wil schade verhalen

Wethouder Reinier van Dantzig informeerde de gemeenteraad deze week over de kwestie. "Eneco geeft aan dat zij geen rendabele business case meer heeft en geen aantrekkelijk aanbod kan neerleggen aan ontwikkelaars in het gebied", stelt de wethouder.

Trots

Dat terwijl het bedrijf in 2021 nog de aanbesteding won en trots een persbericht verstuurde. De energieleverancier beloofde toen het warmte- koudenet voor de komende dertig jaar te ontwerpen, bouwen, beheren, onderhouden en exploiteren. Het was de bedoeling om de warmte uit de bodem te halen en onder de grond op te slaan.

"Eneco schiet hierdoor tekort in de nakoming van de concessieovereenkomst en de gemeente

Amsterdam is hierdoor genoodzaakt de concessieovereenkomst met Eneco te ontbinden", schrijft Van Dantzig. "Eneco is verantwoordelijk gesteld voor alle schade als gevolg van haar tekortschieten. De

gemeente is in gesprek met Eneco over de afwikkeling van deze contractbeëindiging."

Onderzoek

Het gaat om delen van Weespertrekvaart Midden/Oost, Amstelkwartier 3e fase en het Kauwgomballenkwartier. Uit de brief van de wethouder of er nog een andere partij met de ontwikkeling van het warmte- koudenet verder zal gaan. Van Dantzig schrijft dat ambtenaren 'de gevolgen onderzoeken'. Hij kan vertraging bij bouwprojecten in de gebieden niet uitsluiten.

Ongeveer een jaar geleden stopte Eneco al met de warmte- en koudevoorziening op Strandeiland, eveneens in Oost. Van Dantzig schreef toen samen met collega-wethouder Zita Pels 'onaangenaam verrast' te zijn.