Explosie en brand voor deur van Comenius Lyceum

Voor de deur van het Comenius Lyceum aan de Jacob Geelstraat in Slotervaart is vannacht een explosief afgegaan. Door de knal ontstond een brandje en raakte de ingang beschadigd.

De hulpdiensten kregen rond 01.15 uur de melding binnen van de explosie. De brandweer had snel het vuur onder controle, de politie heeft vervolgens nog onderzoek gedaan bij de school. Er vielen geen gewonden. Waarom er een explosief voor de school is neergelegd, is nog onduidelijk.

De politie heeft nog geen verdachte aangehouden en heeft de zaak in onderzoek. Getuigen of mensen die meer weten van het incident worden gevraagd om zich te melden. Ook aan omwonenden met een videodeurbel of dashcam wordt gevraagd om de beelden te delen.