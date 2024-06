Straten van Amsterdam nl Tussen kunst & kruiden: De Straten in de Wessel Gansfortstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze week bezoeken we de Wessel Gansfortstraat bij het Sloterpark.

Ondanks dat vandaag in het teken staat van rust heeft Kiki een druk programma voor de boeg. Koos van de Natuurkamer neemt ons mee op een plukwandeling. Met de geplukte kruiden en bloemen maken we een heerlijke kruidenboter. Koos: “We hebben niet veel giftige planten in Nederland, maar als ik me vergis met plukken dan houdt het na de kruidenboter op.” Hij leert ons gelijk hoe we Kiki haar grootste vijand plukken: de brandnetel.

Quote "Als ik me vergis met plukken dan houdt het na de kruidenboter op" Koos

AT5

Misschien heb je Jetske wel eens zien zitten op een rotonde. Midden in de spits begeleidt zij elke maandagochtend daar een meditatie. Door actief te luisteren naar het lawaai en de drukte activeer je een soort van stilte in jezelf.” In haar ogen zijn rotondes zijn geniale plekken. Ze zijn overal, we bewegen eromheen, maar zitten er nooit op. Jetske: “Het is een soort statement. Beetje een fuck you naar iedereen. We blijven maar gaan, maar is dat de oplossing?”

Quote Het is een soort statement. Beetje een fuck you naar iedereen" Jetske

AT5

Tot slot gaan we langs bij Diana, zij is in de Jordaan geboren en het contrast kan niet groter zijn dan met de rustgevende plek, waar ze nu woont vlakbij het Sloterpark. Diana: “Het Sloterpark is een beetje een privé vondelpark.” Diana geeft keramiekcursussen. Zij werkt vaak met stoffen ook in de klei, maar nu verwerken we de bladeren en bloemen die we geplukt hebben bij de natuurkamer.

AT5