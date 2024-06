Ruim 25 jaar celstraf voor man die opdracht gaf in zaak vergismoord Djordy Latumahina

De rechtbank heeft de 47-jarige Noureddine H. veroordeeld tot een celstraf van 25 jaar en zes maanden. H. gaf in 2016 de opdracht voor de moord waarin de onschuldige Djordy Latumahina om het leven kwam. Djordy werd in zijn auto doodgeschoten omdat de schutter dacht dat hij iemand anders was.

Volgens de rechtbank is het duidelijk dat H. in 2016 de opdracht gaf om drugscrimineel Gino M. te doden. De officier noemde het tijdens de rechtszaak 'uitlokken' van de moord op Djordy. Waar de drugscrimineel het doelwit was op zaterdag 8 oktober 2016, pakte dit plan namelijk anders uit en ging het gruwelijk mis.

De onschuldige Djordy Latumahina, zijn vriendin en hun dochtertje zaten in hun auto in de parkeergarage onder hun woning aan het Koningin Wilhelminaplein in Nieuw-West. Djordy zat achter het stuur en was net weggereden toen ze werden beschoten met een automatisch wapen. Djordy overleed ter plekke, zijn vriendin raakte zwaargewond en heeft blijvend letsel overgehouden aan de schietpartij. Later is gebleken dat Djordy in eenzelfde auto reed en in hetzelfde complex woonde als het beoogde doelwit.

Gekraakte PGP-berichten

Tijdens de zitting voerde het Openbaar Ministerie de zaak dat het uit gekraakte PGP-berichten duidelijk werd dat H. de opdracht gaf en de mannen die de moord uitvoerden heeft betaald. Uit het onderzoek van justitie kwam naar voren dat meerdere accounts aan hem te linken waren, dat was af te leiden uit onder andere taalgebruik en manier van praten. H. zelf heeft altijd gezegd onschuldig te zijn. "De rechtbank is van oordeel dat verdachte inderdaad de gebruiker is van dit account", zo noemt de rechter.

"H. heeft ongeveer anderhalf jaar deelgenomen aan een criminele organisatie", zo stelt de rechtbank. "Verdachte heeft ervoor gezorgd dat een jongeman op zeer gewelddadige wijze om het leven is gekomen en een jonge vrouw ernstig gewond is geraakt. Een gelukkig gezin is kapotgemaakt." De rechter noemt het 'immens onherstelbaar leed'.

Behalve de rechters en de officier van justitie is niemand vandaag aanwezig. De stoelen van advocaten, nabestaanden en H. zijn leeg. De rechtbank legt naast de 25,5 jaar cel ook nog een schadevergoeding van tienduizenden euro's op aan H., geëist door de vriendin en ouders van Djordy.

Zeven eerdere veroordelingen

De moord op Djordy kende al zeven eerdere veroordelingen, ook in hoger beroep. Zo moest schutter Djurgen W. 30 jaar de cel in en kregen andere betrokkenen straffen tot 26 jaar opgelegd. Noureddine H. werd in 2021 opgepakt in het Spaanse Marbella. Hij zat daar ondergedoken en werd al een tijd lang in de gaten gehouden door de lokale politie.

Bekijk hieronder de documentaire 'Djordy' die AT5 in 2020 maakte: