Hospitaverhuur in de strijd tegen woningnood: "Eindelijk een kamer van mezelf"

Toos en haar man Leo hadden een zolderkamer over toen de kinderen het huis uit waren. Via Stichting Onder de Pannen kwamen zij in contact met Yariv, die na zijn scheiding woonruimte zocht in de buurt van zijn werk, de bloemenveiling. "Ik was lang aan het zoeken maar niks gevonden", vertelt hij aan de keukentafel bij Toos. "Uiteindelijk kon ik hier wonen. Een kamer van mezelf, met een tuin erbij en lekker rustig."

Er was meteen een klik tussen Toos, Leo en Yariv . "Ik denk dat wij het heel goed getroffen hebben met Yariv", geeft Toos aan. Ze zaten elkaar nauwelijks in de weg bij het delen van de badkamer en keuken, omdat hun werkschema's van elkaar verschilden. Ook nam Yariv regelmatig een bosje bloemen mee van zijn werk. De hospitaverhuur is haar goed bevallen. "Je ontmoet iemand die niet in je vriendenkring zit, gewoon een heel ander iemand met een heel ander leven, dat is sowieso heel leuk. En het is natuurlijk ook zo, iemand betaalt ook gewoon huur."

Na een half jaar vond Yariv zelfstandige woonruimte, maar hij heeft nog steeds contact met Toos en Leo. "Toos en Leo zijn hartstikke leuke mensen, heel open. Ik kon alles aan ze vragen."

Voorwaarden

Er is geen vergunning nodig voor hospitaverhuur en kan ook in een sociale huurwoning. Amsterdammers moeten wél aan bepaalde voorwaarden voldoen. De verhuurder moet zelf in de woning wonen, bij een (sociale)huurwoning moet de eigenaar-verhuurder toestemming hebben gegeven. Belangrijk is ook dat de woning voldoet aan de eisen van brandveiligheid en dat de huurder een huurcontract bij hospitaverhuur krijgt.