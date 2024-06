Verdachte schietpartij Bigidagoe vandaag voor de rechter

Shairone S. (20), de man die verdacht wordt van het doodschieten van rapper Bigidagoe, verschijnt vandaag voor het eerst voor de rechter. Het gaat om een zogenoemde pro-formazitting, de zaak wordt pas later inhoudelijk behandeld in de rechtszaal.

Shairone S. werd drie dagen later op de luchthaven van Parijs aangehouden. Volgens de politie kreeg de recherche hem in het vizier omdat hij van plan was om naar Cayenne in Frans-Guyana te vluchten.

De schietpartij waarvan S. verdacht wordt, voltrok zich vier maanden geleden, op 25 februari. Bigidagoe, die na een avondje stappen in zijn auto was gestapt, werd op de Rhoneweg dodelijk geraakt. Ambulancepersoneel probeerde de 26-jarige Danzel Silos, zoals hij eigenlijk heette, nog te reanimeren, maar dat bleek te laat.

De moord lijkt verband te houden met een aanhoudende vete tussen twee rapgroepen, maar volgens de politie zat er geen opdrachtgever achter. "Het is geen situatie, althans voor zover we nu weten, waarbij het gaat om een geplande liquidatie en waar bijvoorbeeld een voorverkenning is gedaan", vertelde Frank Paauw ruim een maand later bij AT5. "De aanleiding is een ruzie op een feest."

Explosies

Die ruzie zou er dan wel voor hebben gezorgd dat het een week lang onrustig werd in de stad. In de dagen na de schietpartij waren er namelijk op meerdere plekken in de stad explosies. Aanslagen die volgens de politie mogelijk verband houden met de dood van de rapper. Op de gevels van de gebouwen waar de explosies plaatsvonden, werden kreten als 'war!' met graffiti op de muur gespoten. De advocaten van de nabestaanden ontkennen trouwens dat er na de schietpartij wraakacties zijn gepleegd.

Door de explosie konden veel bewoners die niets niet terug naar hun woning. "Daaronder zit onder anderen een gezin met hele kleine kinderen", vertelde burgemeester Femke Halsema later bij AT5. "Het asociale, onverantwoordelijke gedrag van de jongeren die deze explosies veroorzaken, het is niet te doen."

Zone 6

Bigidagoe was al voor zijn dood bij een groot publiek bekend, vooral bij mensen die hem kenden van zijn muziek. Maar ook buiten de muziek werd zijn naam bekender. Onder meer omdat hij in 2020 al eens het doelwit was van een schietpartij. Binnen een week maakte Silos daar al een nummer over waarin hij rapte dat hij zijn rivalen wilde opblazen.

Silos was lid van rapformatie Zone6, een groep uit Holendrecht waar ook de veroordeelde rapper JoeyAK (Joël H.) lid van is. In 2022 werden Bigidagoe en Joey AK allebei opgepakt voor het ontvoeren van een rapper Chivv (Kobus L.). Tegen Bigidagoe werd door het OM een celstraf van 4 jaar geëist, maar na zijn overlijden legde de rechter legde uiteindelijk geen straf op.