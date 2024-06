Rikko Voorberg is Amsterdammer van het Jaar: "Een ongelooflijke erkenning"

Het is vandaag de eerste dag voor Rikko Voorberg als kersverse Amsterdammer van het jaar. De initiatiefnemer van de Rouwen en Vieren Kas, die jaarlijks in december op het Mercatorplein staat, won gisteravond de verkiezing van vijf andere kandidaten in het DeLaMar Theater. Vanochtend vroeg zocht AT5 hem op bij zijn kantoor. "Fantastisch, wat een manier om wakker te worden!"

Stralend maar ook een beetje beduusd staat Voorberg voor de deur van Midwest, het buurthuis en bedrijfsverzamelgebouw in de Mercatorbuurt in West waar zijn kantoor huist. "Wat er de afgelopen 16 uur is gebeurd? Vooral heel veel genoten, heel veel mooie mensen ontmoet en het een beetje laten bezinken."

"Het is een ongelooflijke erkenning, al die mensen die hier zo mee bezig zijn geweest en nog steeds op verschillende plekken rouwen en vieren mogelijk maken om rouwruimte geven. Dat het op dit podium deze erkenning krijgt en het verbindende element daarvan, dat is fantastisch", vertelt Voorberg.

De Rouwen en Vieren Kas is een glazen tuinkas op het Mercatorplein. Het is een openbare plek in de stad waar kun je rouwen om een dierbare, maar ook kun je er een kaarsje opsteken of iets opschrijven voor diegenen die je allemaal mist en liefhebt. Ook zijn vrijwilligers aanwezig met wie je je rouw kunt delen.

Op de vraag of hij al herkend wordt op straat barst hij in lachen uit. "Gisteravond was wel leuk, we zaten op straat nog na te borrelen bij ons in de Jordaan en kwamen er steeds mensen om me te feliciteren en liepen er mensen langs die riepen: 'Dit is de Amsterdammer van het jaar geworden!' Echt geweldig!"

Burgemeester Halsema, die gisteravond de prijs uitreikte namens de Amsterdammers die gestemd hadden, vindt het een geweldige winnaar. "Ik vind de Rouwen en Vieren Kas echt een geweldige vondst. Vooral omdat het startte in coronatijd, toen er veel mensen eenzaam waren en anderen verloren. Het is toch een manier om bij elkaar te kunnen zijn en aandacht te hebben voor mensen die dood gegaan zijn."

Theoloog

Voorberg is van oorsprong theoloog maar merkte tijdens zijn studie al hoe belangrijk het is om ideeën in de praktijk te brengen, zoals de rouwkas. "Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om iets vast te kunnen pakken, dat je ergens naartoe kunt en zelf kunt ervaren. Dan leer je zoveel meer en ontstaat er zoveel meer verbinding dan dat je iets moet weten."