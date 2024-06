OM gaat in beroep tegen alle verdachten moordzaak Peter R. de Vries

Het OM gaat in beroep tegen alle straffen die zijn opgelegd in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries. Het OM had tegen drie verdachten levenslang geëist, maar de rechtbank hield het bij een lagere straf.

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Hij overleed negen dagen later op 64-jarige leeftijd in het ziekenhuis. Bijna drie jaar later legde de rechter uitspraak. In een persbericht meldt het OM dat het met geen van de negen opgelegde straffen eens is.

In de zaak stonden in totaal negen verdachten terecht. Tegen de schutter (Delano G.), chauffeur (Kamil E.) en moordmakelaar (Krystrian M.) werd levenslang geëist. De schutter en chauffeur kregen uiteindelijk 28 jaar cel., de moordmakelaar 26 jaar.

De rechter betoogde vlak voor de uitspraak dat levenslang in dit geval een te zware straf is. Daarbij zal mee hebben gespeeld dat het volgens de rechter niet bewezen is dat het om een moord met een terroristisch oogmerk gaat, iets wat volgens het OM wel degelijk het geval is.

Drie andere verdachten in de zaak werden uiteindelijk vrijgesproken. Ze zouden geregeld hebben dat er kort naar de schietpartij mannen zouden klaarstaan om het toegetakelde lichaam van De Vries te filmen. Het OM beschuldigde deze verdachten van deelname aan een criminele organisatie, maar volgens de rechter kan niet goed aangetoond worden dat die organisatie bestaan heeft.