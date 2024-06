Damsko aflevering 42: Kachels & kleinburgerlijkheid

Hosselen is het woord dat deze aflevering van Damsko het best samenvat. Tijdens je wekelijkse portie mensen kijken worden er voor het eerst gesnorderd in een nieuwe serie en wordt er een handeltje in oude kachels opgezet.

In de rubriek De Spot staat deze week Harry van Gennip. Hij repareert en verkoopt antieke kachels. Hij is de enige in heel Nederland die dit vak professioneel uitoefent, wat direct een probleem met zich meebrengt. Harry kan geen opvolger vinden om alle kennis en de zaak aan over te dragen.

In de nieuwe serie Snorder zoekt Damsko Amsterdammers om van a naar b te brengen, in ruil voor een goed gesprek natuurlijk. De Ghanese Georgina is de allereerste klant van de Damsko Snorder. Zij vertelt over haar kookkunsten en heeft voor Surinaamse Amsterdammers misschien nog wel wat tips om hun gerechten te verbeteren. Gemeenteambtenaar Sicco stapt ook in voor een rit naar zijn vergadering. Hij blijkt een fervent soulliefhebber te zijn.