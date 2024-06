Oud-leeuwenverblijf Artis ondergaat renovatie: ringstaartmaki's en rode vari's nieuwe bewoners

Het oude leeuwenverblijf kan niet gesloopt worden, aangezien het een rijksmonument is. Maar Artis kan wel wat aanpassingen doorvoeren, waardoor het verblijf wel weer bewoond kan wonen door een aantal dieren. Het Kerbertterras wordt via luchttunnels verbonden met het huidige lemurenverblijf en een nieuw binnen verblijf voor de dieren. De tunnels gaan dwars over de bezoekers van de dierentuin heen.

Alle dieren die gebruik gaan maken van het nieuwe verblijf, wonen op het moment al in Artis. De rode vari's in het lemurenverblijf, waar je als bezoeker doorheen kan lopen, en de ringstaartmaki's zitten in het Klein Zoogdierenhuis. De schildpadden verblijven op het moment in het reptielenhuis.