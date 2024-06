OM: kogels die rapper Bigidagoe doodden mogelijk niet voor hem bedoeld

Het Openbaar Ministerie denkt dat de kogels die de vermeende schutter Shairone S. afvuurde niet waren bedoeld voor rapper Bigidagoe, maar voor iemand anders. Volgens justitie wilde S. wraak nemen op een vriend van Bigidagoe, van wie hij tijdens een opstootje over een ketting klappen had gekregen.

De 20-jarige Shairone S. was in de nacht van 24 op 25 februari in het partycentrum aan de Rhoneweg in Amsterdam aanwezig. De de 26-jarige Danzel Silos, de echte naam van Bigidagoe, was daar ook aanwezig. Buiten bij het centrum kreeg de groep van S. volgens het Openbaar Ministerie ruzie met de groep met wie Bigidagoe was, over een ketting die S. droeg.

Er ontstond een opstootje waarbij S. volgens getuigen twee keer een duw of een klap kreeg van een van de vrienden van Bigidagoe. Na het opstootje werden de twee groepen uit elkaar gehaald, maar volgens het OM was S. nog altijd heel boos. Een getuige verklaarde daarover dat hij 'zijn eigen plan wilde gaan trekken'.

Afgeluisterde telefoongesprekken

S. regelde een vuurwapen, waarschijnlijk bij een van zijn vrienden, en zou vervolgens terug zijn gerend naar de plek waar het opstootje had plaatsgevonden. De groep van Bigidagoe stond nog in de buurt. S. vuurde daarna vier kogels af in de richting van Bigidagoe, die zwaargewond raakte en korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleed.

Dat het eerdere opstootje over de ketting de aanleiding is geweest voor de dodelijke schietpartij, komt volgens het OM naar voren uit afgeluisterde telefoongesprekken. Daarin kwam justitie er echter ook achter dat de kogels waarschijnlijk niet voor de rapper waren bedoeld, maar voor de veroorzaker van het opstootje. Bigidagoe zou de veroorzaker in veiligheid hebben gebracht, maar werd daardoor zelf dodelijk geraakt.

Verdachte blijft vastzitten

De advocaat van S. vroeg om de voorlopige hechtenis te schorsen, omdat S. niet degene die de kogels afvuurde richting de groep van Bigidagoe. Maar daar wil de rechtbank niet in mee gaan. De rechter acht de kans op vluchtgevaar van de verdachte, hij probeerde al via Frankrijk naar Zuid-Amerika te vluchten, groot.

Op 17 september is er een nieuwe zitting in de zaak.