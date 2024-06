Metrostem Nancy stapt over naar tram en bus: "Je hoort mijn Amsterdamse tongval"

Al sinds de start van de Noord/Zuidlijn hoor je de stem van Nancy in metro's en op de metrostations. Maar ze neemt een nieuwe stap: het GVB vervangt de stemmen in trams en bussen en ook daar is Nancy binnenkort overal te horen om haltes en overstapmogelijkheden om te roepen.

"Ik voel me heel vereerd, echt heel leuk dit", zo begint Nancy. Ook al zit ze zelf veel in de metro en hoort ze haar eigen stem wel eens door de schelle metrospeakers klinken, het voelt toch weer gek dat ze ook in de tram en bus zichzelf zal terughoren. "Ik ben er heel enthousiast over, maar het is ook wel een flinke verantwoordelijkheid."

In 2018 werd bij de opening van de Noord/Zuidlijn ook de nieuwe stem gelanceerd. Toen waren er twee metrostemmen die verschillende soorten berichten aan de reiziger vertelden, maar Nancy bleef over als dé stem. De andere vervoersmiddelen worden nu nog bediend door andere stemmen, maar Nancy zal daar de haltenamen en overstapmogelijkheden delen. "De acute berichten doet de conducteur en de bestuurder nog steeds hoor", vertelt Nancy.

Haar eigen klank gevonden

In die zes jaar doet ze wel eens een halte-afroep opnieuw. "Als ik bijvoorbeeld zelf in de metro zit en ik denk dat het beter kan, dan doe ik dat wel eens." Ook Uithoorn mag straks van haar stem genieten, want heel regio 'Groot Amsterdam' valt onder haar hoede. In totaal heeft ze de afgelopen maanden meer dan 2000 'snippets' en zinnen ingesproken.

Buslijnen moeten voor overstapomroepen op drie manieren, want: "Die moeten los te horen zijn, maar ook aan andere woorden kunnen worden geplakt. Dus je moet het op verschillende manier uitspreken." Die snippets vindt Nancy het lastigst: "Dat was ik nog niet gewend bij de metro's. Maar ik ben tevreden."