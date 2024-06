OM vraagt vrijspraak voor verdachte moord John Mieremet

Dat bleek vandaag tijdens de pro-formazitting rond N. De verdachte meldde zich in 2019 bij de politie omdat hij werd gezocht.

De Amsterdamse Mieremet was vanaf de jaren 80 een bekende naam in de Amsterdamse onderwereld, waarin hij veel optrok met Sam Klepper. De twee kregen rond de eeuwwisseling een conflict met Willem Holleeder. Klepper werd in 2000 vermoord, Mieremet werd in 2005 Thaise badplaats Pattaya doodgeschoten. Holleeder was opdrachtgever van die laatste moord, oordeelde de rechter in 2019.

Reisbewegingen

Justitie kreeg N. op basis van zijn reisbewegingen op de korrel. Hij reisde kort voor de moord naar Thailand waar hij kort na de moord weer vertrok.

Zelf heeft N. altijd alle betrokkenheid ontkend. Volgens Het Parool verklaarde hij in 2019 voor een seksreisje naar Thailand te zijn afgereisd.

Endstra

Ali N. werd eerder ook vervolgd voor de moord op Willem Endstra, maar in die zaak sprak de rechter hem vrij vanwege onvoldoende bewijs.

En als dat bewijsmateriaal niet genoeg was voor een celstraf, dan is dit bewijsmateriaal ook onvoldoende, lichtte de officier van justitie vandaag toe. "Het OM meent dat, zonder verdergaand onderzoek, moet worden geconcludeerd dat N. van beide feiten behoort te worden vrijgesproken."

De zaak is nog niet inhoudelijk behandeld, maar de rechter wil dat dat nog wel gebeurt om uiteindelijk een oordeel te kunnen geven.