Prijs middenhuurwoningen wordt gereguleerd: meerderheid Eerste Kamer stemt voor huurwet

Nadat de Wet betaalbare huur eerder al door de Tweede Kamer kwam, heeft nu ook een meerderheid van de Eerste Kamer voor het invoeren van de wet gestemd. Daarmee komt er een gereguleerde huurprijs voor woningen in het middensegment. Het is de bedoeling dat er op die manier meer betaalbare huurwoningen vrijkomen voor mensen met een middeninkomen.

Met de komst van de huurwet komen honderdduizenden huurwoningen die nu nog in de vrije sector vallen, in de gereguleerde middenhuur terecht. Welke woningen binnen die middenhuur vallen, wordt bepaald met een puntensysteem. Voor woningen onder de 186 punten mag maximaal 1157,95 euro gevraagd worden.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken verwacht dat de huur van ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro omlaag gaat. Daarnaast moeten naar schatting ruim 113.000 woningen door het puntenstelsel teruggebracht worden naar het middensegment.

Weinig middenhuur in Amsterdam

In Amsterdam is het aanbod voor middeninkomens de afgelopen jaren drastisch gedaald, bleek eerder dit jaar nog uit een groot woononderzoek van de gemeente. Deze middeninkomens vormen ongeveer 17 procent van de Amsterdamse bevolking, terwijl slechts 10,7 procent van de woningen een (huur)prijs heeft die op dat inkomen aansluit.

Een veel groter deel (42 procent) van alle Amsterdamse woningen valt nu nog binnen het duurdere segment. Meer dan een kwart van die woningen (27,8 procent) wordt betaald door iemand met een middeninkomen.

Enthousaisme en kritiek

Wethouder Zita Pels liet al weten dat maatregelen vanuit Den Haag nodig zijn om Amsterdamse woningen betaalbaar te maken. "Amsterdam kan het niet alleen", zei Pels in april, vlak voordat de wet werd aangenomen in de Tweede Kamer. "Het is buitengewoon belangrijk dat ook de huurprijzen in het middensegment gereguleerd worden."

De wet kan naast enthousiasme ook op kritiek rekenen. Met name van vastgoedeigenaren zelf, die waarschuwen dat veel verhuurders hun woning zullen verkopen omdat verhuren niet meer rendabel zal zijn.