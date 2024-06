Ninsee-voorzitter Nooitmeer: "Vervanger voor Bosma bij Keti Koti als excuses uitblijven"

De commotie die vorige week ontstond over de aanwezigheid van Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma bij de Keti Koti-herdenking van 1 juli, heeft Linda Nooitmeer niet van gedachten doen veranderen. In het programma Gesprek aan de Amstel gaat de voorzitter van het Ninsee in op het voornemen van de Kamervoorzitter om zelf in het Oosterpark aanwezig te zijn, ondanks dat de organisatie daar bezwaren tegen heeft.

Linda Nooitmeer - AT5

Vorige week zei Nooitmeer bij AT5 al dat de Kamervoorzitter reflectie en excuses moet tonen. Bosma heeft gezegd dit niet te zullen doen, en naar de herdenking te komen, maar daar neemt Ninsee-voorzitter Nooitmeer geen genoegen mee. Zij houdt vast aan de eisen die haar organisatie heeft gesteld: de Tweede- Kamervoorzitter moet zich eerst bezinnen en zijn excuses aanbieden voor uitlatingen die hij vroeger deed over het thema slavernij; pas daarna is hij welkom in het Oosterpark. Als hij dat niet wil doen, moet Bosma een vervanger sturen, meent zij.

In het gesprek gaat Nooitmeer ook in op de uitnodiging die ze eerder aan Bosma stuurde om er op 1 juli bij te zijn. Hierna ontstond druk van belangenclubs en prominenten uit de gemeenschap om hem te weigeren. Het Ninsee zette op 12 juni een reactie op haar site waarin gepleit werd het gezamenlijk 'belang voorop te stellen en de plechtigheden te respecteren als een teken van onze gezamenlijke inzet voor een goed moment van reflectie'. Vijf dagen later kwamen de eisen waar Bosma vooralsnog weigert op in te gaan.



