Schipper Henk (71) haalt elke dag vuilnis op bij veertig rondvaartboten

Henk van Lint (71) is schipper in hart en nieren. Elke dag haalt hij vuilnis op en brengt hij drankjes naar veertig rondvaartboten in de stad. "Ik kon eerder varen dan lopen."

Voorheen werkte Henk als monteur voor rondvaartrederij Flagship Amsterdam. Dat werk werd fysiek te zwaar en eigenaar Rasmus Emmelkamp zocht samen met Henk naar een oplossing binnen het bedrijf. De elektrische boten van Flagship Amsterdam lagen een stuk buiten de binnenstad en bevoorrading via de kade werd steeds lastiger naarmate het bedrijf groeide. "Met grote vrachtwagens over de gracht zagen we niet zitten", aldus Emmelkamp. Bevoorrading over het water bleek de oplossing en Henk kon als schipper aan de slag op het ponton. "Mensen varen niet graag met dat ponton, maar ik vind het juist een makkie. Je kan heel scherpe bochten draaien met zo'n buitenboordmotor.

Schipper Henk van Lint op zijn ponton - AT5

Schipperszoon "M'n opa was schipper, m'n vader was schipper, maar de grootste schipper die ik heb gekend dat was mijn moeder. Die was helemaal gek van varen." Henk rolt zijn derde sjekkie en vertelt over zijn jeugd aan de Bilderdijkkade waar hij met vier broers en zussen opgroeide in een tweekamerwoning. Gelukkig hadden ze ook toen al schepen voor de deur liggen waar het gezin mee het water op kon: "Het was nogal een gribusbuurt daar toen, maar op het water waren we vrij."

Nu woont Henk met zijn vrouw op een schip aan de Prins Hendrikkade. Zijn zoon Erik woont naast hen ook op een boot: "We begonnen met een klein garnalenkottertje dat ik voor 10.000 gulden kocht. Nu is deze ligplaats 650.000 euro waard. Ik had veel meer bootjes neer moeten leggen", zegt Henk lachend. Eind dit jaar is Henk van plan om zijn geliefde schip en Amsterdam te verruilen voor een huis ergens in de kop van Noord-Holland. "We zijn op leeftijd en we willen wat meer gemak en een tuin voor de katten. Hier in Amsterdam krijg ik voor dat geld een kippenhok met een balkon." Ook aan het varen op het ponton komt dan waarschijnlijk een einde. Maar stoppen met werken ziet Henk niet zitten: "Dan ga ik daar weer wat met boten doen. Ik heb overal vrienden in de scheepvaart, dat water zit gewoon in m'n aderen."