Ook stadsdeelcommissie Oost vraagt om vervanger voor Bosma bij Keti Koti-herdenking

Ook een meerderheid van de stadsdeelcommissie in Oost heeft liever niet dat kamervoorzitter Martin Bosma bij de Keti Koti-herdenking aanwezig is. Een meerderheid van die commissie stemde vanavond voor een 'advies' aan de PVV'er om de herdenking aan zich voorbij te laten gaan. In de motie wordt voorgesteld dat iemand anders in zijn plaats naar de herdenking komt.

De nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij wordt elk jaar in het Oosterpark georganiseerd. Daarbij is normaal gesproken ook de kamervoorzitter aanwezig. Sinds de afgelopen verkiezingen wordt die functie bekleed door Martin Bosma van de PVV.

Tegen excuses

Zijn komst kan vanuit bepaalde kringen op veel weerstand rekenen vanwege uitspraken die hij eerder deed over het slavernijverleden. Hij is hij een uitgesproken tegenstander van de excuses die de Nederlandse regering daarvoor maakte. Ook noemde hij het Slavernijmuseum, dat rond 2030 in Amsterdam moet komen, 'een leugenpaleis' en diende hij in 2011 een motie in om het Tropenmuseum om te dopen tot het Koloniaal Museum.

Volgens commissielid Anissa Amraoui (Denk) gebruikte Bosma in die debatten 'racistische bewoordingen'. "We willen duidelijk maken dat voor racisme geen plaats is", aldus Amraoui. "Niet bij een belangrijke herdenking als Keti Koti, en ook niet in de rest van Amsterdam-Oost." Amraoui pleit voor een alternatieve vertegenwoordiger, die de plek van Bosma tijdens de herdenking inneemt.

Reflecteren

Ook vanuit andere hoeken klinkt kritiek op de komst van Bosma. Het Nederlands Instituut voor Slavernijverleden (Ninsee), dat de herdenking organiseert, liet vorige week maandag weten dat ze hopen dat Bosma eerst 'reflecteert' op zijn uitspraken en excuses aanbiedt voordat hij naar de herdenking komt.

Afgelopen vrijdag zei het stadsdeelbestuur van Zuidoost (op verzoek van de commissie uit dat stadsdeel) weten dat ze hopen dat het voormalig Kamerlid de plechtigheid aan zich voorbij laat gaan. Ook binnen de gemeenteraad is weerstand tegen de komst van Bosma.

Het lijkt Bosma er niet van te weerhouden om tijdens de herdenking gewoon aanwezig te zijn. De kamervoorzitter heeft al aangegeven dat hij op zijn uitnodiging in wil gaan.

Burgemeester Halsema zei vorige week tijdens een commissievergadering dat het 'elegant' zou zijn als Bosma de excuses van de Tweede Kamer zou herhalen. Bosma is namelijk een vertegenwoordiger van die Kamer, redeneert de burgemeester, en het is de Kamer die de premier adviseerde om de regering excuses te laten maken.