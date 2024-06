Verloren en toch naar de achtste finale: "Het gaat niet zo switi"

De Amsterdamse Surinamers die dinsdagavond de wedstrijd Nederland-Oostenrijk keken, hadden beter van Oranje verwacht. De avond begon met positieve voorspellingen in buurtcentrum Kwakoe in Zuidoost, maar na de eerste helft blijft er steeds minder van die positiviteit over. "Ik denk dat we gaan huilen. Wo krey."