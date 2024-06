Om 12.30 uur Stemming op de Stopera: wat vindt raad van komst Martin Bosma naar Keti Koti?

Het is weer een bomvolle raadsagenda deze week. Naast de ophef over de komst van Tweede Kamervoorzitter Bosma naar de herdenking van het Slavernijverleden en de vragen over de beslissing van wethouder Groot Wassink komen ook de problemen met de voorrangsregels voor sociale huur aan bod. Ook wordt er gestemd over de Hoofdgroenstructuur, waar een meerderheid van de Amsterdamse kiesgerechtigden tegen stemde via het referendum.

Politiek verslaggever Nicolai Brannan blikt met betrokkenen vooruit op de raadsvergadering in Stemming op de Stopera, vanaf 12.30 live op AT5 en ons YouTube-kanaal.