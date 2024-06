Centrum nl Waterkanon en politiepaarden op de gracht: Utrechtsedwarsstraat decor voor filmopnames

In de Utrechtsedwarsstraat voelt het voor een dagje weer even als 1969. Alle moderne auto's, fietsen en boten moeten plaatsmaken voor politiepaarden, een waterkanon en een hoop camera's. De straat is het decor voor de opnames voor de nieuwe speelfilm van Eddy Terstal: Het land van Johan.

Voor regisseur Terstall voelt het alsof hij in zijn kindertijd rondloopt. "Het is een nostalgische reis in de tijd", vertelt hij tussen het draaien door. "Alles ziet er nu anders uit, van posters, tot prullenbakken. We moeten heel nauwkeurig te werk gaan. Want er kunnen geen dingen in beeld zijn die er toen nog niet waren." De film, Land van Johan, is een moderne geschiedenis van Nederland en speelt zich af in de jaren zestig en zeventig. Deze draaidag staan de rellen van studenten na de Maagdenhuisbezetting op het programma. "Nu valt het nog wel mee", zegt Terstall. "Maar vanavond gaat het escaleren. Dan gooien de studenten met bakstenen en worden ze met stokslagen en het waterkanon weggejaagd."

AT5

Een paar buurbewoners lopen nieuwsgierig langs, blijven even staan en maken een foto. Sommigen balen van het geluidsoverlast of dat ze hun auto weg moesten halen. Anderen vinden het alleen maar leuk. "Grappig om te zien, al die autootjes en de politie in die oude uniforms. Ik zal even mijn man waarschuwen dat hij moet komen kijken, hij was er zelf bij tijdens de protesten", vertelt een buurvrouw. De film gaat volgend jaar in première op 750ste verjaardag van Amsterdam.