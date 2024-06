Ze kunnen speuren, dreigen en als het moet bijten: op bezoek bij de politiehonden

Ze kunnen speuren, dreigen en in het uiterste geval bijten: de surveillancehonden van de politie. Een bijtende politiehond is na het vuurwapen het zwaarste wapen van de politie, maar wat zijn de regels precies? En opvallend: er is dit jaar nog geen enkele verdachte door een Amsterdamse politiehond gebeten.

AT5 bezocht de politiehonden, die sinds dit jaar ook hun eigen Instagrampagina hebben, op hun eigen terrein bij de A10 Zuid en sprak de hondengeleiders die dagelijks met hen werken:

Hondengeleiders rijden op de zwaardere meldingen af, bijvoorbeeld vechtpartijen, rellen en steekpartijen. De surveillancehonden kunnen daarnaast ook naar de meest recente mensengeur speuren en zo verdachten of voorwerpen zoals inbrekerswerktuig of gedumpte buit vinden. Volgens Paul Negenborn, teamleider van het Team Surveillancehonden, gebeurt dat zoeken vrijwel dagelijks. "Een betere neus dan de hond hebben we niet. En we hebben ook geen andere middelen om voorwerpen of mensen te vinden." Er werken in totaal 24 honden met elk een vaste hondengeleider. Per dag zijn er minimaal zes honden aan het werk. Minstens twee in de nachtdienst, minstens twee in de ochtenddienst en minstens twee in de avonddienst. Als er een ME-inzet komt, gaan er vier honden met hun eigen hondengeleiders mee in een ME-bus. Daarnaast zitten er een commandant en een chauffeur in die bus.

Een politiehond tijdens een oefening AT5

Bij ongeregeldheden die onverwacht ontstaan kan de Mobiele Eenheid meestal niet meteen komen. Andere agenten die bij de ME zitten moeten daarvoor namelijk worden opgeroepen omdat het een taak is die ze naast hun normale werk doen. Op dit soort momenten kunnen de honden volgens de hondengeleiders een groot verschil maken.

Inter Visual Studio

"Met een politiehond heb ik daar misschien wel een paar honderd mensen terug kunnen drijven", vertelt een hondengeleider over de vechtpartijen die in de Rai ontstonden tijdens de Turkse verkiezingen in 2023. Een collega van hem die er daarna ook bij kwam: "Die hond, die meent het. En collega's menen het ook. Maar op een of andere manier zijn mensen toch banger voor de hond dan voor de politiecollega's." Ook bij rellende Eritreeërs in Amstelveen werden hondengeleiders ingezet. Een zeer ervaren hondengeleider noemt het een van de heftigste incidenten uit haar carrière. "Je ziet wat de honden doen. Niet alleen de groep die maakt dat die wegkomt. En uiteindelijk wel weer terugkomt, maar dan ga je weer. Maar je ziet dat de collega's zich enorm gesterkt voelen op het moment dat jij met je hond daar staat." Zowel daar als in de Rai werd er overigens niemand gebeten en was dreigen genoeg.

VLN Nieuws

De landelijke regels voor de inzet van politiehonden zijn sinds een paar jaar aangescherpt. Daar werd al over nagedacht, maar een uitzending van het televisieprogramma Zembla heeft het proces versneld. Het programma liet een paar voorbeelden van kleine incidenten uit andere regio's zien waarbij de hond toch beet. Er is inmiddels een 'Koers Politiehonden'. Daarin staat onder meer dat de politiehonden, op heel uitzonderlijke situaties na, altijd aangelijnd moeten zijn. Ook zijn er duidelijkere regels in de ambtsinstructie vastgelegd.

Regels politiehond in ambtsinstructie "Het inzetten van een surveillancehond of AOT-hond (de hond van het arrestatieteam, red.) als geweldsmiddel is slechts geoorloofd: A. om een persoon aan te houden ten aanzien van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd vuurwapen bij zich heeft en dat tegen personen zal gebruiken dan wel aanstonds ander geweld tegen personen zal gebruiken;

B. om een persoon aan te houden die zich aan zijn aanhouding, voorgeleiding of andere rechtmatige vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken, en die wordt verdacht van of is veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld;

c. om direct gevaar voor het leven van personen of voor het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel af te wenden.

2. De inzet van de surveillancehond of AOT-hond als geweldsmiddel is voorts geoorloofd ter verspreiding van samenscholingen of volksmenigten die een ernstige en onmiddellijke bedreiging vormen voor de veiligheid van personen of voor zaken. Deze inzet geschiedt aangelijnd."

In het verleden ontstond een deel van de bijtincidenten bij het zoeken naar verdachten. De hond zat dan vaak weliswaar aangelijnd, maar had bij het zoeken wel wat bewegingsruimte nodig en zat daardoor aan een langere lijn. Om te voorkomen dat honden bij het plotseling vinden van een verdachte nu toch bijten, soms gebeurde dit als een verdachte van schrik alsnog ging rennen, werkt de politie nu soms met muilkorven. "Een bijtwond van de hond voor een fietsendiefstal zonder dat er geweld bij gepleegd is, is niet meer acceptabel", vertelt een hondengeleider.

Een politiehond met muilkorf AT5

De muilkorf heeft wel als nadeel dat de honden minder goed ruiken. Ook kunnen ze zichzelf niet verdedigen als een verdachte ze wat aan wil doen. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar een muilkorf die op afstand kan openen. Met muilkorf kan wel gezocht worden naar vermiste personen, zoals demente ouderen die de weg kwijt zijn geraakt. Ook hoeven agenten bij het zoeken naar verdachten niet te waarschuwen voor inzet van de hond: het is met muilkorf namelijk geen geweldsmiddel dat letsel kan veroorzaken. De nieuwe regels hebben, waarschijnlijk net als de komst van het stroomstootwapen bij agenten van de basisteams, effect gehad op het aantal bijtincidenten. Die werden vroeger niet centraal bijgehouden, maar sinds 2022 wel. Dat jaar beten de Amsterdamse politiehonden nog 24 keer. Een jaar later ging het om 9 keer en dit jaar zijn het er, vooralsnog, nul.

AT5

Dat betekent dat er bij de demonstraties rond de UvA, waar de honden af en toe te zien waren, ook geen activisten gebeten zijn. Teamleider Negenborn benadrukt dat de honden alleen opgeroepen worden als verwacht wordt dat bijvoorbeeld demonstraties niet vreedzaam verlopen. Dan zitten ze eerst nog in de ME-bus en pas bij (dreigende) escalaties komen ze er op verzoek van de algemeen commandant uit. "Als het dan kan door middel van alleen een dreiging, dan is dat dan alleen maar prachtig", zegt hij. Hij benadrukt, net als de hondengeleiders, wel dat het toekomstige aantal bijtincidenten slecht te voorspellen is. Zo kan het aantal bijtincidenten bij hevige rellen in een keer flink oplopen en zijn er ook situaties waarbij een stroomstootwapen niet werkt. "De hond zit als geweldsmiddel altijd nog onder het vuurwapen. Bijten hoort helaas bij het geweldsmiddel. Dus als het nodig is, moet de hondengeleider ook niet schromen om hem in te zetten", zegt hij.