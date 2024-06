GroenLinks staat '100 procent' achter keuze van Groot Wassink om PVV-ministers te negeren

Nadif steunt Groot Wassink voor 'honderd procent'. "Ik sta honderd procent achter zijn uitspraken. Ik begrijp het volledig. Hij geeft aan, het is een persoonlijke grens, ik begrijp die grens volkomen." Volgens haar is effectiviteit in de samenwerking over asiel al 'eruit gegaan' toen de PVV in het kabinet kwam.

VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants denkt er anders over. "We krijgen 3,8 miljard van de Rijksoverheid. Je bent de hoofdstad van Nederland. Maar je zegt, ik wil niet met het hele kabinet werken. Niet alleen met een PVV-minister, maar niet met het hele kabinet. Dan ben je echt een wethouder met de rem erop." Wijnants begrijpt wel dat Groot Wassink als voorzitter Asiel bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stopt, maar wil dus wel dat hij de telefoon opneemt als kabinetsleden bellen.

Hester van Buren, wethouder Financiën, zegt de keuze van Groot Wassink te begrijpen. Ze zegt dat ze zelf wel met PVV-kabinetsleden zal praten. "Natuurlijk ga ik die te woord staan." Ze noemt wat Groot Wassink zei een 'persoonlijke beslissing'.

