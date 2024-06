Coalitie legt zich neer bij uitslag referendum: weer nieuwe hoofdgroenstructuur op komst

GroenLinks-fractievoorzitter Imane Nadif baalt dat het haar niet is gelukt om met andere politieke partijen een akkoord te bereiken over het aanpassen van het omstreden plan. Ze zegt dat er 'heel veel telefoontjes' hebben plaatsgevonden en dat het er heel veel zaken zijn gecheckt bij ambtenaren, maar ze wil niet zeggen hoe het kwam dat de onderhandelingen flopten. "Ik vind het echt heel erg, we horen hier bondgenoten te zijn", zegt ze tegen Bakker. "Ik ga niet deze lelijke discussie aan. Dat ga ik niet doen."

"We stemmen dus tegen de nieuwe hoofdgroenstructuur, hebben besloten om alle inhoudelijke voorstellen die wij hebben verzameld na vandaag verder op te pakken", vervolgt ze. "Ik ben blij met wat we eruit hebben kunnen halen en hoop dat we in de toekomst op een andere manier kunnen samenwerken."