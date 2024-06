Organisaties achter petitie opgelucht dat Bosma niet naar slavernijherdenking komt

"Het is een opluchting en we zijn erg blij dat Ninsee (het Nederlands Instituut voor Slavernijverleden, red.) naar ons heeft geluisterd", reageert psychiater Glenn Helberg tegen AT5 namens de zogenoemde Coalitie voor een Waardige 1 juli Herdenking. De groep van ongeveer 150 personen en 35 organisaties uit de Surinaamse en Caribische gemeenschap schreven eerder een open brief aan Bosma om niet te komen naar de herdenking.

"Met de petitie en de open brief was het ons doel om Bosma niet te laten komen. Dat is gelukt." De petitie die werd gestart werd meer dan 20.000 keer ondertekend, volgens Helder laat dat een duidelijk beeld zien. "We zijn samen tegen de komst van Bosma opgetreden. Met de gehele coalitie en met iedereen die de petitie heeft ondertekend. We hebben een signaal afgegeven dat het klaar moet zijn met die polarisatie."

Veel ophef

De afgelopen weken was er veel ophef over de mogelijke komst van Bosma naar de slavernijherdenking. Normaal gesproken leggen de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer gezamenlijk een krans bij het monument, maar veel mensen zagen het niet zitten dat Bosma dat ging doen vanwege zijn eerdere uitspraken.