Politiek nl Groot Wassink neemt als wethouder toch telefoon wél op voor PVV-ministers

Wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) houdt zich toch niet helemaal onbereikbaar voor het PVV-kabinet. Dat liet hij vanmiddag blijken tijdens de gemeenteraadsvergadering in de Stopera.

Als wethouder zal hij toch de telefoon opnemen, zei hij tegen CDA-fractievoorzitter Rogier Havelaar. Hij benadrukte dat hij tijdens het interview met Het Parool heeft aangegeven dat hij zich 'linksom of rechtsom tot het kabinet zal moeten verhouden'. In het Parool-interview had hij gezegd de telefoon niet op te nemen als PVV-minster Faber zou bellen en dat aan ambtenaren te willen overlaten.

Quote ""Ik ben als enige bestuurlijk verantwoordelijk, ambtenaren kunnen die rol niet op zich nemen" Rutger Groot Wassink, wethouder Opvang

"Ik ben als enige daar bestuurlijk verantwoordelijk voor, ambtenaren kunnen die rol niet op zich nemen, dus dat heeft als consequentie dat ik als wethouder mij bestuurlijk zal moeten verhouden, ik dat dus doe", zei Groot Wassink tijdens de vergadering. Even later zei Groot Wassink in een interview met AT5 dat hij de kans 'zeer mogelijk' acht dat hij de telefoon opneemt als PVV-minister Marjolein Faber belt.

AT5

Groot Wassink liet in het interview aan Het Parool ook weten dat hij stopte als voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en als VNG-bestuurder. "Het is niet meer dan dat, het is een persoonlijk besluit", zei hij daar tijdens de vergadering vanmiddag over.