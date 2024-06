Halsema wil dat Tweede Kamer vervanger stuurt nu Bosma niet naar Keti Koti-herdenking komt

"Ik ga ervan uit dat de Tweede Kamer een vervanger stuurt.", reageerde de burgemeester vanmiddag. "De heer Bosma is niet als privépersoon, maar als vertegenwoordiger van de Tweede Kamer uitgenodigd. Ik vind het van groot belang dat de Tweede Kamer aanwezig is."

Normaal gesproken is de voorzitter van de Tweede Kamer altijd aanwezig bij de herdenking. Tegen de komst van Martin Bosma, die sinds de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen voorzitter is, was de afgelopen weken veel weerstand vanwege eerdere uitlatingen die hij eerder deed over onder meer het slavernijverleden.

Toch niet aanwezig

Bosma zij eerder nog dat hij op die uitnodiging in zou gaan, maar vanochtend werd bekend dat hij toch niet aanwezig zal zijn. Volgens de Kamervoorzitter is dat samen met herdenkingsorganisator Ninsee besloten. Ninsee-voorzitter Linda Nooitmeer liet vorige week nog weten dat Bosma wat haar betreft welkom is als hij zou op zijn uitspraken zou reflecteren en excuses aan zou bieden.

"Helaas kan hij zich blijkbaar niet verzoenen met het standpunt van de Tweede Kamer", zegt Halsema, die benadrukt dat de excuses van die premier Rutte eerder maakte er op initiatief van de Tweede Kamer zijn gekomen. "Ik hoop wel dat de Tweede Kamer tot de opvatting komt dat het van belang is dat er een vertegenwoordiger is."

Teleurstelling

Raadslid Carla Kabamba sluit zich daarbij aan: "Het zou fijn zijn als ze iemand sturen die het meent. Die hebben ze nu nog in de Kamer. Ik zou zeggen: toon respect voor de herdenking en de mensen die daar zijn."