Het wijkactieteam in Zuidoost werkt met man en macht om de buurt schoon en veilig te krijgen

Het Wijk Actie Team in Zuidoost is een samenwerkingsverband tussen de gemeente, politie en vrijwilligers en heeft als doel om problemen in de buurt op te sporen en samen met de bewoners aan te pakken. Al langer staat veiligheid op de agenda en vandaag gingen de handen uit de mouwen voor de hygiëne op straat, tijdens een grote schoonmaakactie in de wijk Holendrecht.

Volgens Anita Markus van het team waren er vandaag zo'n vierhonderd mensen aanwezig in Holendrecht om afval te prikken. Voor deze actiedag had het team de handen ineengeslagen met de gemeente, vrijwilligersorganisatie Serve the City en het bedrijf Adyen. Ook de leerlingen van de scholen uit de buurt hielpen mee. "Ik hou niet echt van opruimen, ben meer bezig met voetbal, maar als het moet help ik wel mee", vertelt een leerling.

De stadsdeelvoorzitter van Zuidoost, Tanja Jadnanansing, liep ook met een vuilniszak over het plein. Volgens haar was er al een langere tijd een wens voor een schonere buurt bij de bewoners. "Het schoonmaken is enorm belangrijk, een schone omgeving maakt dat ik me gezien voel, dat ik me veilig voel", vertelt ze. Volgens vrijwilliger Anita Lopes weten veel inwoners niet goed hoe ze moeten omgaan met hun vuilnis. "Je hebt veel mensen die het vuil verkeerd aanbieden helaas. Vogels prikken het open en ratten maken het af. Wij willen mensen attent maken op het gevaar en belang van een schone buurt", aldus Lopes.

Veiligheid

Vandaag ligt de focus dus op afval, maar ook de veiligheid in Holendrecht verdient aandacht volgens de buurt. Eerder stelde burgemeester Halsema camera toezicht in in de hele wijk, na een reeks geweldsincidenten.

Het team organiseert onder andere informatiebijeenkomsten om de criminaliteit in de wijk te bespreken en tegen te gaan. "Het gebeurt. We hebben contact met de jongeren maar weten niet wie het zijn", zegt Markus. Volgens Lopes komt het omdat jongeren zich soms vervelen. "Ze hebben niet zoveel om handen, de gevaren ligt om snel geld te verdienen ligt van alle kanten op de loer", zegt ze.

"Schoonmaken is stap één. Maar het is en, en, en: Je moet zorgen voor een schone buurt, een buurt waar mensen werk hebben, maar ook dat ze vanmorgen vroeg hebben ontbeten", aldus de stadsdeelbestuurder.