Zangkoor helpt dementerende ouderen om uit isolement te komen

Ouderen die lijden aan dementie worden door middel van een zangkoor geholpen om te communiceren. In het Flevohuis in Oost wordt al vier jaar lang wekelijks gezongen met de ouderen om contact met ze te maken, als dat via praten niet meer gaat.

Film 'Beyond Words'

Het Genetic Choir Ensemble bestaat uit zangers die middels zang-improvisatie contact proberen te maken met de dementerende bewoners van zorghuis Flevohuis in Amsterdam Oost. Deze bewoners kunnen vaak niet meer praten in volzinnen, maar door middel van zang is communicatie toch mogelijk. "Waar we achter zijn gekomen is dat mensen met een laatste fase dementie, die kunnen rationeel niet zo goed contact maken", aldus artistiek leider Thomas Johannsen. "Ook al kunnen ze praten, zeggen ze heel vaak hetzelfde. Dan zit je als zorger of familielid ernaast en dan denk je van ja, heb ik nog echt contact? Wat wij dan doen is contact maken via zingen. Bijvoorbeeld via geluiden nadoen die we op dat moment horen. Omdat het in het moment gebeurt, kun je goed contact maken met deze mensen." Dialoog De zangers die wekelijks komen zingen melden zich vrijwillig aan. Onder leiding van sessieleider Esmeralda Detmers bereiden zij zich voor op de interactie met de ouderen. "Dementie heeft heel veel verschillende vormen", legt Detmers uit. "De één haalt allemaal nog liedjes terug, maar er zijn ook bewoners die geen woorden meer gebruiken, maar dan gaan wij daar op in. Op het ritme. Dan krijg je toch een dialoog, terwijl een buitenstaander denkt 'dit is niet te volgen.' Maar daar gaat het niet om. Het gaat om contact maken. "

Quote Vooral als zo'n vlak gezicht dan weer blijdschap krijgt, dan denk ik 'ja, dat doet er toe' Martijn Hell - vrijwilliger

Het koor zoekt altijd naar nieuwe vrijwilligers, voor wie het soms ook best emotioneel kan zijn. " Van de ene kant heel triest dat mensen zo in zichzelf zitten en het besef dat ze dat de hele dag door doen", beschrijft vrijwilliger Martijn Hell. "En het is ook gewoon heel mooi om te zien hoe iemand in ene wakker wordt en dat er echt een wisselwerking gaat ontstaan. Vooral als zo'n vlak gezicht dan weer blijdschap krijgt. Dan denk ik ja, dat doet er toe." Succes Door de film die documentairemaker Kim Brand heeft gemaakt hoopt het initiatief te kunnen laten zien wat ze doen en op deze manier nieuwe vrijwilligers te inspireren om zich aan te sluiten. Ook omdat ze voorlopig nog door zullen gaan met de wekelijkse sessies. "We zijn al vier jaar in het Flevohuis wekelijks met zangers aanwezig", vertelt artistiek leider Thomas Johannsen. "Het succes is puur omdat we hier zo nadrukkelijk aanwezig blijven, terwijl de hele zorg bezuinigd. Ook het Flevohuis is door een stevige bezuinigingsronde gegaan, maar ons project is toch aangehouden. Omdat de zorgers, de familie en het management ziet dat wij iets leveren wat anderen niet kunnen."