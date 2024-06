EK 2024 nl Het is over en uit voor de Oekraïners: "Trots op onze ploeg en op ons land"

In de Jordaan wapperen woensdag de blauw-gele vlaggen niet aan de masten maar om de schouders van een groep Oekraïners. Met trots en vertrouwen kijken Maksym Evdokymov en zijn vrienden uit naar de EK-wedstrijd van Oekraïne tegen België. "Als je je team support moet je daar soms iets voor opofferen, onze helden aan het front doen dat ook. Dus wij doen wat we kunnen."

Met de muziek van Chopin op de achtergrond, een groot scherm aan de muur en een tafel vol gepassioneerde Oekraïners, zit de sfeer er goed in bij Café de Laurierboom in de Jordaan. Volledig uitgedost in het blauw en geel, met traditionele mutsen en klederdracht, kun je niet hun om patriottisme heen. "We zijn zo trots op onze ploeg en op ons land. Wat de score ook wordt, we zijn trots", vertelt een vriend van Maksym.

AT5

In de rust is de sfeer gespannen. De stand is nog steeds 0-0 ondanks goeie kansen. "We houden hoop, we hebben te dure spelers om het op deze stand te houden", aldus een andere vriend van Maksym. De winst zat er uiteindelijk niet in voor de Oekraïners, de score bleef 0-0. De goede moed van Maksym mocht niet baten, de Oekraïners gaan na 11 dagen alweer naar huis.

Quote "Ik eet het komende jaar geen Belgische wafels, bier of friet meer" Maksym Evdokymov

De andere wedstrijd in poule E, Roemenië tegen Slowakije, eindigde met 1-1. Hierdoor is Oekraïne op de laatste plek in de poule geëindigd op doelsaldo. Maksym en zijn vrienden zien maar een oplossing. "We gaan nu maar voor Nederland juichen nu onze ploeg is uitgeschakeld. We wonen in Nederland en zijn daar trots op." Met één uitzondering: "Ik eet het komende jaar geen Belgische wafels en chocola meer, ook drink ik geen Belgisch bier meer. Ze hebben hun keuze gemaakt."