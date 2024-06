Gemeenteraad doneert opnieuw 1 miljoen euro aan Rode Kruis in Gaza

De Amsterdamse gemeenteraad wil voor de tweede keer 1 miljoen euro beschikbaar stellen aan het Rode Kruis. Het geld is bedoeld voor humanitaire hulp in Gaza.

Het voorstel wordt morgen bij het behandelen van de voorjaarsnota in de gemeenteraad voorgelegd. Er moet nog over gestemd worden, maar omdat het plan door een meerderheid van de raad is ingediend, lijkt dat laatste een formaliteit. De Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, DENK, Lijst AV, Lijst Kabamba, Volt, Partij voor de Dieren en de SP zijn allemaal voor.

Het is de tweede keer dat de raad voorstelt om 1 miljoen euro vrij te maken voor de humanitaire hulp van het Rode Kruis in Gaza. Vorig jaar in oktober gebeurde dat ook. Sindsdien houden de problemen in het gebied aan en zijn bijna 2 miljoen mensen in Gaza gevlucht voor geweld. Ook is er sprake van hongersnood. De gemeenteraad wil nu voor een tweede keer geld geven.

'Veel Amsterdammers in hart geraakt'

"De onrust is ook in onze stad heel duidelijk voelbaar", licht PvdA-fractievoorzitter Fatihya Abdi het voorstel toe. "Het conflict in Israël en Gaza raakt veel Amsterdammers in hun hart en daarmee ook de ziel van onze stad."

Abdi is blij dat er opnieuw een meerderheid in de raad is die geld beschikbaar wil stellen. "Het leeft in de stad en op deze manier hopen we constructief bij te kunnen dragen aan het verlichten van de humanitaire crisis aldaar."