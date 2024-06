Na de fatale steekpartij vragen Jordanezen zich af hoeveel zin melden eigenlijk heeft

De verdachte van de fatale steekpartij in de Jordaan was geen cliënt bij een zorginstelling. Dat maakte woningbouwcorporatie Ymere woensdagavond bekend op een bewonersavond in de Noorderkerk. In de buurt zijn grote zorgen over de hoeveelheid buurtbewoners met psychische klachten: ze zouden voor overlast zorgen. "Ik heb wel tig meldingen gedaan!"

Een 'gewone' huurder. Dory Louwerens, directeur Verhuur en Wonen bij Ymere, ontzenuwt direct aan het begin van de bewonersavond het gerucht dat de bewoner een cliënt is van HVO-Querido. De hulporganisatie begeleidt zo'n 1500 Amsterdammers door heel de stad, maar hier dus niet.

"De man woonde sinds mei aan de Goudsbloemstraat", vertelt Louwerens. "Hij had het huis gekregen via Woningnet." Ook bij diens vorige verhuurder, De Key, waren er geen klachten bekend over de verdachte.

Ook over de roddel dat de bewoner in een vorig huis een hennepkwekerij zou hebben gehad, en dat hij die woning in brand had gestoken, is Louwerens stellig: "Dat is niet waar."

Ervaringen met buren

Het kan bewoners maar amper geruststellen. De circa honderd aanwezigen vertellen geëmotioneerd over hun ervaringen in de buurt, waar volgens hen te veel mensen wonen die begeleiding nodig hebben. Met meldingen zou te weinig worden gedaan.

"Ik heb een litteken overgehouden aan een kopstoot die ik kreeg", vertelt een vrouw die ook op de Goudbloemstraat woont. "Ik heb ik weet niet hoe vaak gebeld met Ymere", zegt een buurvrouw. Weer een ander: "Waarom zou je zulke gevaarlijke mensen tussen normale gezinnen zetten?"

Kwetsbare groepen

Het antwoord zit hem onder meer in de grote decentralisatie van zorgtaken. De huisvesting en opvang van mensen met psychische problemen is sinds kabinet-Rutte II een taak van de gemeente. In diezelfde periode, in 2015, nam de Amsterdamse gemeenteraad het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen aan. Sindsdien moet 30 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen naar kwetsbare Amsterdammers gaan. Hieronder vallen statushouders, slachtoffers van huiselijk geweld, maar ook ex-gedetineerden, ex-verslaafden en voormalig dak- en thuislozen.

Wat de exacte verdeling is tussen de groepen, is niet bekend. Wel zegt een gemeenteambtenaar dat statushouders de grootste groep uitmaken. Het stadsdeel benadruk dat het overgrote deel van de mensen die via het programma aan huisvesting is gekomen, geen problemen veroorzaakt.

Melding

Zorgdirecteur Kamiel Zijderveld van HVO-Querido wijst op het Meldpunt Zorg en Woonoverlast. Hier kunnen Amsterdammers de gemeente en andere instanties op de hoogte brengen van overlast gevende buurtbewoners. Blijf dat vooral doen, zegt ook stadsdeelvoorzitter Amélie Strens. "Als we het niet weten, kunnen we weinig doen." De zaal is hoorbaar sceptisch. Een vrouw roept: "Ik heb wel tig meldingen gedaan!"

De wens om overlastgevers op straat te gooien, is volgens Louwerens van Ymere niet wenselijk. "We willen ook geen daklozen." Bovendien is zo'n traject, zeker in Nederland, erg tijdrovend: huurders genieten in Nederland een sterke juridische bescherming.

Commissie

Een aantal buurtbewoners probeert vooruit te kijken. "Kunnen we geen buurtcommissie oprichten?", zegt een dame met een zonnebril in haar donkerblonde haar. "Dat we goed in beeld krijgen waar de problemen zijn. We zouden de lijntjes met de instanties dan wat korter kunnen houden."

Het stadsdeel wil daarbij graag helpen. "Mooi om te zien hoe snel die saamhorigheid kan ontstaan en dat we op zoek kunnen naar oplossingen", zegt Strens. Ook Ymere lijkt enthousiast: nog dezelfde avond wisselen de bewoner en Dory Louwerens telefoonnummers uit.