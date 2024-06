D-pier op Schiphol voor tweede keer in week tijd ontruimd om brandalarm

Op Schiphol zijn reizigers vanochtend korte tijd geëvacueerd uit de D-pier na het afgaan van een brandalarm. Het is de tweede keer in een week tijd dat dit gebeurt.

Volgens een woordvoerder van de luchthaven ging het brandalarm rond 7.40 uur af. Aanwezige reizigers werden daarop direct naar buiten geleid. "Rond 8.15 uur ging het alarm weer uit en konden de reizigers weer naar binnen", aldus de woordvoerder. Of er ook sprake was van brand kon hij niet zeggen.

Volgens de woordvoerder heeft het incident 'impact op de operatie' deze ochtend. Passagiers wordt aangeraden om de borden in de terminal en de informatie op de website goed in de gaten te houden.

Zaterdag werd de D-pier op de luchthaven ook al ontruimd vanwege een brandalarm. Later bleek dat om loos alarm te gaan. "Of er een parallel te trekken is met zaterdag, moet later blijken", aldus de woordvoerder.