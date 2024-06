Medewerkers ICL Fertilizers staken 48 uur voor veilige werkomgeving en hoger loon

Medewerkers van ICL Fertilizers in het Westelijk Havengebied leggen vandaag en morgen 48 uur hun werk neer. Ze eisen een einde aan de in hun ogen zware werkomstandigheden in de fabriek. Ook eisen ze een hoger loon. Volgens de kunstmestfabrikant zijn de omstandigheden echter goed en gaat het 'puur om het geld'.

"Machines gaan voortdurend kapot waardoor medewerkers veel tijd en energie moeten steken in reparaties. Dat is veel intensiever dan hun reguliere werkzaamheden. Recent is ook het dak van één van de loodsen ingestort. Gelukkig waren er geen slachtoffers, maar het had zeer ernstige gevolgen kunnen hebben", aldus CNV-onderhandelaar Alptekin Akdoğan. Hij spreekt van zware werkomstandigheden en een hoge werkdruk. "Iedereen verdient een veilige werkomgeving."

Bovendien zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao volgens de vakbond 'helemaal vastgelopen'. "ICL biedt 4,5 procent, maar dat is een stuk lager dan de achterliggende inflatie plus de nog te verwachten inflatie komend cao-jaar. Als CNV eisen we 6,5 procent plus een vast bedrag van 100 euro per maand. Ook wil de directie geen ouderenregeling afspreken die de mogelijkheid biedt om op latere leeftijd minder te werken."

"Het gaat echt om het geld"

Directeur Anthony Zanelli weerspreekt tegen AT5 dat er sprake is van een onveilige werkomgeving, wel bevestigt hij dat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. "Ik ben ervan overtuigd dat de werkplek veilig is en de omstandigheden goed. Het gaat echt om het geld. We hebben denk ik een heel goed loonaanbod gedaan en vorig jaar ook een goede loonsverhoging gegeven. Maar nu wordt er te veel geëist."

De Amsterdamse fabrikant en distributeur van kunstmest en kunstmestgrondstoffen komt de laatste tijd vaker in het nieuws. Bewoners in Noord en rond het Westelijk Havengebied klagen over stankoverlast.