Aantal zeecruiseschepen in 2026 gehalveerd, in 2035 definitief einde PTA verwacht

Volgens de wethouder is zeecruise 'een vervuilende manier van toerisme', die bijdraagt aan drukte en uitstoot. Ze zegt met deze en andere maatregelen tegemoet te komen aan de wens van gemeenteraadsleden om te stoppen met de zeecruiseschepen.

Eén ligplaats

De Passenger Cruise Terminal (PTA) wordt ook per direct kleiner: er is nog maar één ligplaats beschikbaar. Verder moeten alle cruiseschepen in de stad vanaf 2027 op walstroom aangesloten worden. Dat betekent dat ze geen brandstof meer verbruiken voor het opwekken van elektriciteit als ze stil liggen. Van Buren schrijft dat het ook de geluidsoverlast in de buurt vermindert. Desondanks gebruiken de zeecruiseschepen voor het varen op zee, door het Noordzeekanaal en over het IJ nog wel diesel en LNG.

De gemeente heeft al met onder meer Rotterdam gesproken. Uit die gesprekken bleek dat die stad veertig zeecruises kan overnemen die vanaf 2026 niet meer in Amsterdam mogen aanmeren.