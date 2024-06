Vorig jaar 27 explosies bij woningen Stadgenoot: "De onmacht maakt het soms zwaar"

In 2023 gingen er explosieven af bij 27 woningen van de woningcorporatie. "Deze aanslagen hebben een zeer grote impact op de omwonenden en zijn voor onze medewerkers ook arbeidsintensief", schrijft Stadgenoot. "Het herstellen van de schade is bovendien zeer kostbaar."

De woningcorporatie voert gesprekken met onder meer de gemeente, andere woningcorporaties en de politie over de explosies en de gevolgen daarvan. Stadgenoot heeft daarbij de zorg uitgesproken dat medewerkers na explosies hun werk nog wel veilig moeten kunnen doen. Daarom is er ook aan de andere partijen gevraagd of de medewerkers geholpen kunnen worden 'bij het omgaan met agressie jegens hen'.

"In steeds meer buurten zien we dat de leefbaarheid onder druk staat"

In het jaarverslag schrijft de woningcorporatie ook dat de doelgroep de laatste jaren verandert. "Het aandeel huurders in kwetsbare situaties groeit, het aandeel oudere huurders neemt door de vergrijzing toe en de zelfredzaamheid van onze huurders is minder vanzelfsprekend. Dit vraagt veel van de veerkracht van buurten en in steeds meer buurten zien we dat de leefbaarheid onder druk staat."

Vorig jaar vonden er in totaal maar liefst 197 explosies plaats in de stad. Meerdere woningcorporaties spraken er eerder dit jaar al hun zorgen over uit.