OBA Live nl OBA Live: Vogelspotten, Taylor Swift en Pride

Het is eindelijk zomer en dat betekent dat zowel het broedseizoen als het festivalseizoen in volle gang zijn. Maar die gaan lang niet altijd samen. En hoe gaat de Pride er dit jaar uitzien? We bespreken het in deze aflevering van OBA Live.

Gratis festivals zorgen voor meer verbinding

Als organisator van het Amsterdam Roots festival weet Danka van Dodewaard als geen ander hoe moeilijk gratis festivals het momenteel hebben. Zelfs met een trouwe achterban is het voor veel festivals moeilijk om rond te komen. Danka maakt zich daarom hard voor het voortbestaan van gratis festivals, omdat deze volgens haar belangrijk zijn voor de verbinding van de samenleving: "Op gratis toegankelijke festivals zie je dat het publiek veel gemixter is (...) Deze festivals hebben gemeen dat de drempel om ernaartoe te gaan heel laag is en dat mensen elkaar daardoor sneller ontmoeten."

Danka van Dodewaard - Amsterdam Roots Festival - AT5

De natuur in door Ronnie de Roerdomp

Vogelkennis gaat bij de meeste Amsterdammers niet verder dan duiven en eksters, maar als het aan vogelaar Arjan Dwarshuis ligt zouden meer mensen zich voor vogels moeten interesseren. Ze zijn namelijk een afspiegeling van de natuur in de stad: "Als er veel vogels zijn gaat het goed met het groen in de stad. Als er weinig vogels zijn weet je dat het slecht gaat." Arjan schreef het kinderboek: Ronnie de Roerdomp waarmee hij de kennis van natuur én de leesvaardigheid van kinderen hoopt te stimuleren. "Als je kinderen weet te interesseren voor natuur weet je dat zij zich later ook hard kunnen maken voor het belang van natuur. Zij zijn de generatie die het tij kunnen keren." aldus een hoopvolle Dwarshuis

Arjan Dwarshuis - vogelaar - AT5

"Together" als thema van Pride 2024

Journalist Haroon Ali is gevraagd als ambassadeur van de Pride, met dit jaar als thema "together". Haroon ziet dat er zelfs in de LGBTQI+ community veel verdeeldheid is en onderlinge fricties. In zijn werk hoopt Haroon deze fricties op te lossen. Zo schreef hij het boek Spectrum en gaat hij als ambassadeur van Pride met zoveel mogelijk mensen in gesprek hierover. Daarnaast schreef Haroon ook een essay dat verscheen in het nieuwe boek T.S., een liefdesbetoog aan de superster Taylor Swift. De bundel omvat dertien persoonlijke verhalen van schrijvers die fan zijn. Ze beschrijven hun persoonlijke relatie met de zangeres om zo al haar facetten te laten zien. "Het wraakzuchtige divagedrag van Taylor Swift is wat vooral aanspreekt binnen de gay community", verklaart Haroon met een knipoog.

Haroon Ali - journalist - AT5