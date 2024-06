Impact bezuinigingen nieuw kabinet 'valt nu niet in te schatten'

Schmit vroeg opheldering aan Van Buren omdat er in de financiële bijlage van het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet staat dat er vanaf 2026 jaarlijks 638 miljoen euro minder gaat naar gemeentes en provincies. Het gaat om een korting op de zogeheten specifieke uitkeringen , die bijvoorbeeld gebruikt worden voor het verbeteren van de luchtkwaliteit of om leerachterstanden te verminderen.

"De exacte uitwerking van het plan van de nieuwe coalitie is op dit moment nog onduidelijk", antwoordt Van Buren. Ze wijst erop dat er nog geen zicht is op daadwerkelijke overheveling van specifieke uitkeringen. "Dit laatste vraagt besluitvorming binnen het rijk en mogelijk aanpassing van wet- en regelgeving. De impact voor Amsterdam valt nu niet in te schatten."

Er is door de gemeente wel 122,1 miljoen gereserveerd voor onder andere de onzekerheid over de impact van maatregelen van een nieuw kabinet. Ze benadrukt ook dat de uitkeringen waarop gekort gaat worden qua beleid en financiën geoormerkt zijn, met andere woorden: ze zijn niet vrij besteedbaar. "Dit betekent

dat we als Amsterdam in de toekomst keuzes moeten maken over de invulling van deze budgetkorting."

Bovenop korting gemeentefonds

Van Buren zegt dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overleggen houdt. De VNG heeft begin juni in een brief al haar zorgen geuit en wees er toen op dat deze bezuiniging straks bovenop de korting op het gemeentefonds komt. Die korting heeft Van Buren ook al regelmatig genoemd, zij sprak telkens van een 'ravijn'.

De wethouder belooft de raadsleden te informeren zodra er meer duidelijkheid is over de maatregel van het nieuwe kabinet.