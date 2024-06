Halsema wil 'tandje erbij' tegen straatdealers: nieuwe campagne en meer camera's

Het aantal straatdealers op de Wallen is, ondanks allerlei maatregelen, de afgelopen tijd eerder toegenomen dan afgenomen. Burgemeester Halsema wil daarom twaalf extra camera's plaatsen, langere gebiedsverboden en een extra campagne tegen feesttoeristen.

Volgens de burgemeester laten de resultaten van de huidige aanpak tegen straatdealers een gemengd beeld zien. Zo lukt het wel om ze uit bepaalde straten en stegen te krijgen, maar blijft het aantal bewoners dat ernstige overlast ervaart wel hoog en stuurden ondernemers op de Zeedijk pas nog een brandbrief. "Ook professionals die veel in de binnenstad rondlopen (zoals politie, handhavers en hosts) zien na corona eerder een toename dan afname van het aantal straatdealers", schrijft Halsema. Meer hotspots Daarom is het volgens haar tijd voor een 'extra tandje erbij'. Er moeten nog meer hotspots aangepakt worden door middel van cameratoezicht en extra felle verlichting. Ook wil ze dat straatdealers bij de eerste aanhouding een gebiedsverbod van 48 uur krijgen in plaats van 24 uur. Dealers die een tweede keer betrapt worden, wil ze een gebiedsverbod van een maand opleggen. En wie voor de vierde keer wordt opgepakt, mag als het aan haar ligt een half jaar niet meer op de Wallen komen. Halsema vindt dat grote aantallen feesttoeristen de oorzaak van het straatdealen op de Wallen zijn. "Zonder een duidelijke afname van het aantal feesttoeristen, de voornaamste doelgroep van straatdealers, zal het lastig blijven het aantal straatdealers in de binnenstad substantieel omlaag te krijgen."

Quote "De bestaande associaties (drugs, los gaan, red light, weed) van de doelgroep worden bijgesteld en ontkracht" Gemeente

Er bestaat al een 'Stay Away-campagne', maar die gaat verder onder de naam 'Amsterdam Rules'. "Hierbij worden de bestaande associaties (drugs, los gaan, red light, weed etc.) van de doelgroep bij Amsterdam bijgesteld en ontkracht, om zo een ontmoedigend effect te hebben om te kiezen voor Amsterdam als dé party-bestemming", schrijft de gemeente in een document over de maatregelen. In de campagne worden bijvoorbeeld het alcoholverbod en blowverbod genoemd.

Onderzoek naar straatdealers De gemeente schrijft dat de helft van alle incidenten met straatdealen in Amsterdam plaatsvindt in de binnenstad en dan met name op de Wallen. De straatdealers zijn vaak mannen die tussen de 20 en 30 jaar oud zijn. Ze zoeken verscholen plekken op in de drukte, benaderen vooral jonge bezoekers, werken samen en vertrekken als de politie in de buurt is. Ze zijn volgens de gemeente 'streetwise' en berekend en weten daardoor dat agenten hen alleen kunnen oppakken als ze het aanbieden van (nep)drugs daadwerkelijk horen.

De gemeente overweegt ook nog om eventuele bijstandsuitkeringen van betrapte straatdealers te stoppen. Om dat te kunnen doen, moet wel telkens aangetoond worden dat zo'n dealer veel extra inkomsten heeft gehad. Ook wordt bekeken hoe zogeheten credible messengers aan de straatdealers in het centrum gekoppeld kunnen worden en hebben ondernemers weerbaarheidstrainingen gehad om beter om te kunnen gaan met straatdealers die voor hun zaak staan of naar binnen willen.

Quote "We hopen een extra slag te maken in het aanpakken van het hardnekkig probleem van het straatdealen" Femke Halsema, burgemeester

Halsema wil in de herfst met gemeenteraadsleden in debat over met name de uitbreiding van de gebiedsverboden voor straatdealers. Het is haar bedoeling om veel maatregelen in de tweede helft van 2024 in te laten gaan. "Met de voorgestelde extra maatregelen hopen we een extra slag te maken in het aanpakken van het hardnekkig probleem van het straatdealen in de binnenstad", stelt de burgemeester.